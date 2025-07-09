سوناطراك تشارك في المنتدى التاسع لمنظمة الدول المصدرة للبترول

شاركت سوناطراك بوفد رفيع المستوى،في المنتدى التاسع لمنظمة الدول المصدّرة للبترول

و يُعتبر منتدى منظمة الدول المصدرة للبترول من أبرز الفعاليات العالمية في قطاع الطاقة، حيث يُشكل منذ تأسيسه عام 1969، منصة هامة لتبادل الآراء والخبرات. بين صنّاع القرار في الصناعة الطاقوية من الدول الأعضاء، والشركات العالمية. إضافة إلى الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

و تناول المنتدى الذي يحمل هذه السنة عنوان “رسم خارطة الطريق معًا: مستقبل الطاقة العالمي”، عددًا من القضايا المحورية التي تؤثر على مستقبل الطاقة. أبرزها الأمن الطاقي، الاستثمارات في قطاع الطاقة. التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، التحول الطاقوي العادل، وأزمة الفقر الطاقوي.

وقد ترأس الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول، هيثم الغيص. الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، حيث ألقى كلمة ترحيبية قدّم خلالها لمحة عن المحاور الرئيسية. التي ستُناقش عبر مختلف الجلسات التي ستُعقد خلال أيام المنتدى.

خلال مشاركته في المنتدى حرص وفد سوناطراك للتواصل مع نظرائه من الشركات الطاقوية العالمية والشركات الشريكة لسوناطراك. حيث تمّ عقد اجتماعات مُثمرة لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الاستراتيجي. في مختلف مجالات الطاقة. كما شاركت سوناطراك في المعرض الذي نُظم على هامش هذا الحدث الطاقوي، والذي ميزته العديد من الزيارات. على غرار الزيارة التي أداها سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية النمسا، السيد العربي لطروش.

هذا وتُجدد سوناطراك من خلال مشاركتها في هذا الحدث الطاقوي البارز. التزامها بتعزيز دورها كفاعل رئيسي في قطاع الطاقة العالمي، كما تعكس حرصها المستمر على تطوير الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون. المثمر مع الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة.