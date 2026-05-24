سوناطراك تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية

شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، في فعاليات الطبعة الثانية لقمة إسطنبول للموارد الطبيعية “INRES 2026”.

وحسب ما أفاد به اليوم الأحد، بيان للمجمع، جرى افتتاح القمة المنظمة تحت شعار: “الطاقة والموارد الطبيعية في صميم عالم متغير”، من قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وشارك داودي في الحدث كأحد المتدخلين الرئيسيين في الجلسة الأولى. التي تناولت موضوع: “التعامل مع حالة عدم اليقين: استراتيجيات الاستثمار في المحروقات والموارد المنجمية”.

ويعكس حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك في هذه القمة “الدور الهام الذي تضطلع به سوناطراك على الساحة الطاقوية الدولية”. كما “يجسد مستوى التعاون المتميز بين المجمع والشركات التركية. ويعكس علاقات الأخوة التي تجمع بين الجزائر وتركيا”.

وتعد قمة إسطنبول للموارد الطبيعية حدثا دوليا بارزا يعنى بالأمن الطاقوي والاستثمار والتعاون العالمي في هذا القطاع. كونها تجمع وزراء، مستثمرين وخبراء دوليين لمناقشة قضايا الأمن الطاقوي والاستثمارات المنجمية.

