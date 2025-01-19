سوناطراك تشارك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

حضر وفد رفيع المستوى من سوناطراك، فعاليات النسخة الثالثة من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، التي انطلقت يوم أمس، بمشاركة واسعة من ممثلي قطاعي البترول والطاقة على المستويين الإقليمي والدولي وتُعد هذه القمة واحدة من أهم المنصات الدولية في مجال النفط والغاز، حيث استقطبت حوالي 1500 خبير ومتخصص في مجالي الطاقة والاقتصاد، إلى جانب ممثلين عن 250 شركة عالمية، بمشاركة وفود رسمية من 30 دولة.

وحسب بيان لسوناطراك، شهدت القمة حضور وفد رفيع المستوى من سوناطراك يقوده يوسف خنفر. المدير المركزي للطاقات الخضراء والمتجددة بسوناطراك.

وتسعى سوناطراك من خلال مشاركتها في هذه القمة إلى ترسيخ التزامها بتعزيز التعاون والشراكات الإقليمية. التي تتجلى في استئناف نشاطها مع الشركة الوطنية الليبية للنفط في حوض غدامس. سعيا لتعزيز وجودها في السوق الليبية، التي تمثل مجالاً حيوياً ضمن استثماراتها الحالية، يضيف البيان.

ونوه يوسف خنفر، المدير المركزي للطاقات الخضراء والمتجددة، في كلمة ألقاها بالمناسبة نيابة عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. رشيد حشيشي، أن هذه القمة تأتي في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة. مما يفرض تحديات كبيرة على القطاع، لكنه يفتح آفاقًا للابتكار والتنمية المستدامة.

كما أبرز كذلك دور الغاز الطبيعي كخيار رئيسي يلبي الاحتياجات الطاقوية العالمية، بفضل نظافته البيئية وتكلفته المقبولة. حيث من المتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في التحول نحو طاقة نظيفة ومستدامة.

وفي السياق الأفريقي، ذكر يوسف خنفر في خطابه بأن القارة تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقات المتجددة. ما يجعلها مؤهلة لتكون مزودًا عالميًا للطاقة النظيفة وتسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

يشار أن فعاليات القمة قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد تستمر إلى غاية 19 جانفي 2025. من خلال تنظيم جلسات علمية وورش عمل متخصصة، تجمع نخبة من الخبراء والباحثين لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطاقة.

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