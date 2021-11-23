سوناطراك تشارك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد
تشارك سوناطراك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي تحتضنها العاصمة الليبية طرابلس خلال يومين. بوفد من اطاراتها السامية وكذا من الرؤساء المديرين العامين للشركات الفرعية المختصة في الخدمات البترولية للمجمع.
وفي هذا السياق أفاد بيان للشركة أن هذه القمة تحتضن يومي 22 و23 من الشهر الجاري، تهدف الى عرض خطة الحكومة الليبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز مع الشركات النفطية.
وزيادة القدرات الإنتاجية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الليبية. بالإضافة الى مشاريع استثمارية في مجال الطاقة البديلة ودعم وتطوير الشبكة العامة للكهرباء.
كما يعرف هذا الحدث الاقتصادي المميز مشاركة العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة النفط والغاز والطاقة.
بالمقابل كانت هذه القمة فرصة لبحث سبل التعاون المشترك مع الطرف الليبي ومساهمة مجمع سوناطراك. خاصة عبر فروعه للخدمات البترولية في عمليات تأهيل وصيانة المنشآت النفطية والغازية.
وكذا استئناف سوناطراك لأنشطتها في الاستكشاف والإنتاج في القريب العاجل.
للإشارة، فإن سوناطراك متواجدة في ليبيا بموجب عقود شراكة للاستكشاف والإنتاج مع شركة النفط الليبية.
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كما تشارك الشركة بفعاليات الصالون الدولي للمناولة الصناعية المنظم بقصر المعارض بالجزائر العاصمة الذي ستدوم فعالياته من 22 إلى 25 نوفمبر.
وحضر مراسم الإفتتاح داود محمد، المدير المركزي للامداد و التوريد، رفقة وفد من الإطارات السامية والتقنيين من مختلف مديريات الشركة.
مشاركة مجمع سوناطراك وفروعه في هذه الفعاليات تأتي لتكرس توجه سوناطراك. لتفعيل منظومة المناولة الصناعية وتدعيم الادماج المحلي من اجل تنشيط النسيج الصناعي الوطني.
كما تشكل هذه المناسبة فرصة لسوناطراك لعرض سياستها المتعلقة بترويج المحتوى المحلي. التي تم توقيعها من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك خلال العام الجاري.
تنصيب مديرين جديدين لشركتي “ENSP” و”ENTP”
نصب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار عبد الله خلوط، بصفته رئيس مدير عام للشركة الفرعية ENSP خلفا للمنصور كريس.
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