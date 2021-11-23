سوناطراك تشارك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

تشارك سوناطراك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي تحتضنها العاصمة الليبية طرابلس خلال يومين. بوفد من اطاراتها السامية وكذا من الرؤساء المديرين العامين للشركات الفرعية المختصة في الخدمات البترولية للمجمع.

وفي هذا السياق أفاد بيان للشركة أن هذه القمة تحتضن يومي 22 و23 من الشهر الجاري، تهدف الى عرض خطة الحكومة الليبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز مع الشركات النفطية.

وزيادة القدرات الإنتاجية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الليبية. بالإضافة الى مشاريع استثمارية في مجال الطاقة البديلة ودعم وتطوير الشبكة العامة للكهرباء.

كما يعرف هذا الحدث الاقتصادي المميز مشاركة العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة النفط والغاز والطاقة.

بالمقابل كانت هذه القمة فرصة لبحث سبل التعاون المشترك مع الطرف الليبي ومساهمة مجمع سوناطراك. خاصة عبر فروعه للخدمات البترولية في عمليات تأهيل وصيانة المنشآت النفطية والغازية.

وكذا استئناف سوناطراك لأنشطتها في الاستكشاف والإنتاج في القريب العاجل.

للإشارة، فإن سوناطراك متواجدة في ليبيا بموجب عقود شراكة للاستكشاف والإنتاج مع شركة النفط الليبية.

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