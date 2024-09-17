سوناطراك تشارك في مؤتمر غازتيك العالمي للطاقة

يشارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، مرفوقا بوفد رفيع المستوى، في مؤتمر الطاقة العالمي “غازتيك” المنعقد بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

و حسب بيان لمجمع سوناطراك، سيتم تنظيم المؤتمر في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 سبتمبر 2024.

و يعد معرض ومؤتمر غازتيك من أهم اللقاءات العالمية التي تخص القضايا المتعلقة بالغاز الطبيعي، و الغاز الطبيعي المسال. والهيدروجين، وتقنيات المناخ، والذكاء الاصطناعي، وصناعة الطاقة. والحلول منخفضة الكربون. كما يشهد مشاركة أكثر من 50 ألف مشارك من 125 دولة.

كما يركز هذا التجمع العالمي الذي يضم كبار الفاعلين الدوليين في قطاع الطاقة. وكذا رواد الأعمال و المبتكرين العالميين، على الحاجة المُلحة لمواجهة التحولات السريعة في مجال الطاقة. و تطوير الاستراتيجيات، و تبني تقنيات المناخ لتوفير طاقة آمنة و مستدامة. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتسريع رؤية عالمية مشتركة لصناعة الطاقة.

في حين، تأتي مشاركة سوناطراك في مؤتمر غازتيك العالمي، لتؤكد على مكانتها الرائدة كمورد موثوق و شريك استراتيجي عالمي. في صناعة الغاز الطبيعي كونه ركيزة أساسية ضمن سياسة الانتقال الطاقوي. و التزامها بالابتكار و تطوير الحلول التكنولوجية لصناعة طاقوية منخفضة الكربون.

كما تعكس هذه المشاركة مجهودات سوناطراك الحثيثة فيما يتعلق بعملية تعزيز الانتقال الطاقوي المستدام في منشآتها الصناعية.