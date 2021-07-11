سوناطراك تشرع في تلقيح عمالها على مستوى وحداتها الإنتاجية والعملياتية

شرعت سوناطراك في حملة وطنية للتلقيح على مستوى جميع نشاطاتها و وحداتها الإنتاجية والعملياتية. وهذا عبر مختلف مراكزها الطبية الاجتماعية.

وحسب بيان لسوناطراك، فإن عملية التلقيح جاءت نتيجة الزيادة المعتبرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وهذا نتيجة عدم إحترام الحواجز الوقائية بما فيها إجبارية الإرتداء الصحيح للقناع الوقائي والتباعد الجسدي. مؤكدة أن التلقيح يبقى أفضل حماية لتفادي الإصابة بهذا الوباء