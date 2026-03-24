سوناطراك تشرع في حفر آبار حقل “كفرا” بالنيجر في أفريل المقبل

سيشرع مجمع سوناطراك في أشغال حفر الآبار بحقل كفرا في النيجر بداية من شهر أفريل المقبل، بعد استكمال عدة دراسات.

وأوضح مدير التعاون الدولي بوزارة المحروقات والمناجم، حكيم زبيري، من العاصمة نيامي، أن الانطلاق الفعلي لأشغال الحفر سيتم خلال الأيام القادمة بعد دخول المعدات والتجهيزات اللازمة.

كما أكد زبيري، في تصريح لـ وأج، أن هذه العملية تمثل خطوة عملية مهمة نحو تثمين الموارد الطاقوية في النيجر.

وأشار زبيري، إلى مستوى التعاون المتميز بين البلدين في مجال المحروقات، الذي يشهد ديناميكية إيجابية. مؤكدا الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون الطاقوي.

كما ثمن زبيري، اقتراح الجانب النيجري بفتح آفاق جديدة للتعاون عبر منح كتل استكشافية إضافية، ما يعكس الثقة الكبيرة في خبرة الجزائر، خاصة من خلال مجمع سوناطراك.

وتم الاتفاق على تعزيز برامج تكوين الإطارات النيجرية في مختلف تخصصات المحروقات، ومرافقة النيجر في إنشاء مختبر متخصص لتحليل عينات النفط، بما يساهم في تطوير قدراتها التقنية والعلمية.

وجاء هذا على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية للتعاون، المنعقدة بالعاصمة النيجرية يومي 23 و24 مارس الجاري، برئاسة مشتركة بين الوزير الأول، سيفي غريب، ونظيره النيجري، علي لمين زين مهمان، بمشاركة وفد وزاري هام يضم عددا من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين.