سوناطراك تشيد مصنع ضخم للبتروكيمياء في تركيا

وقعت سوناطراك، من خلال شركتها الفرعية “سبيك”، والشركة التركية “CPEY”، اليوم الخميس، على مجموعة من العقود لإطلاق الدراسات الهندسية لمركب بتروكيمياويات.

وحسب بيان للشركة، اليوم الخميس، حضر حفل التوقيع بإسطنبول، وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب.

كما حضر حفل التوقيع، كل من الوزيرين التركيين للصناعة والتكنولوجيا وكذا الطاقة والموارد الطبيعية، ورئيسي المجمعين.

ويعد هذا الحدث، تتويج لسنتين من العمل المتواصل من قبل الجانبين الجزائري والتركي.

وقد أنشأت سوناطراك والشركة التركية “RONESANS” ، في 19 أوت 2019، شركة مشروع مختلط بموجب القانون التركي.

وتتكفل شركة المشروع بتصميم وهندسة وانشاء واستغلال مركب إنتاج بقدرة 450 ألف طن سنويا من البولي بروبيلان، في المنطقة الصناعية جيهان بتركيا.

وقد بذلت كل من الشركتين الجزائرية والتركية مجهودات معتبرة، لضمان نجاح هذا المشروع.

وسيمكن هذا المشروع الإستراتيجي تركيا من إنجاز أول وحدة بتروكيمياوية ذات طاقة إنتاجية معتبرة، على المستوى العالمي.

وبالنسبة للجزائر، جاء هذا المشروع لتعزيز استثمارات سوناطراك في مجال الصناعات التحويلية.

ويعكس هذا المشروع عزم سوناطراك، في التوسع على المستوى الدولي.

وينفرد باعتباره المشروع الأول للشركة خارج الجزائر بهذا الحجم، وهذا ما يجعل سوناطراك من بين الفاعلين في صناعة إنتاج البولي بروبيلان.

كما سيسمح هذا المشروع لسوناطراك، بتأمين سوق للبروبان الجزائري لمدة طويلة تمتد إلى غاية 2040.

وسيضمن هذا المشروع لسوناطراك، تحصيل عوائد مالية بصفتها مساهم بنسبة 34 بالمائة في المشروع.