سوناطراك تصدر أوّل شحنة من البوتان نحو تشاد

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الأربعاء عن تصدير أول شحنة من غاز البترول المسال (البوتان) نحو تشاد، تنفيذا لاتفاق-الإطار الموقع مع الشركة التشادية “غازكوم”.

وأوضحت سوناطراك، في بيان لها، أنه تم تحميل الشحنة نحو ميناء دوالا بالكاميرون، لتنقل عبر الطريق البري إلى تشاد. مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت على إثر المحادثات التي تمت بين سوناطراك وغازكوم، وهي موزع محلي للمنتجات البترولية، من أجل دراسة إمكانية تزويد تشاد بغاز البترول المسال.

وتوّجت هذه المحادثات بتوقيع اتفاق-إطار بين الطرفين في 21 أفريل المنصرم. وهو ما يمثل “خطوة هامة بالنسبة لسوناطراك في سبيل إقامة علاقة مباشرة مع موزع محلي في منطقة الساحل. مع فتح آفاق لعلاقات تجارية مثمرة ومستدامة مع موزعين محليين آخرين في إفريقيا”.

يذكر أن الجزائر وتشاد وقعتا بتاريخ 17 ديسمبر 2025 بروتوكول اتفاق للتعاون في قطاعي المحروقات والمناجم. وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي وترقية الشراكات الاستراتيجية جنوب-جنوب.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الشراكات الثنائية وتشجيع نقل الخبرات والمهارات وإطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتثمين الموارد.