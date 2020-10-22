سوناطراك تصدر بيانا حول نشوب حريق بفرن القطار الثاني

أصدرت سوناطراك بيانا حول نشوب حريق، بفرن القطار الثاني لمركز المعالجة، بحقل المرق، الذي يسيره مجمع بركين بحاسي مسعود.

وأفادت سوناطراك أنه تم التعامل مع هذا الحريق بسرعة من قبل فرق التدخل المختصة الذين قاموا بتأمين المنطقة.

وأوضح بيان سوناطراك، اليوم الخميس، أنه تم إخماد الحريق باستخدام الوسائل المضادة للنيران.

وفي إطار بروتوكول المساعدة المتبادلة، تم إرسال فرق تدخل مشتركة لحقول حوض بركاوي (HBNS) وأورهود لتعزيز فرق تدخل حقل المرق.

وسمح هذا بالسيطرة على الوضع وإخماد الحريق مع القيام بتبريد الفرن والمنشآت المجاورة لتفادي خطر إعادة الاشتعال.

ومكنت التعبئة وسرعة التدخل لفرق العمليات والإطفاء من السيطرة على الحريق الذي لم يخلف أضرارا بشرية ولم يلحق ضررا بالبيئة المجاورة.