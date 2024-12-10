سوناطراك تصدر بيانا للمترشحين المسجلين في المسابقة الوطنية للتوظيف

أصدرت شركة سوناطراك، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا، توجهت فيه للمترشحين المسجلين في المسابقة الوطنية للتوظيف التي أطلقتها يوم 28 نوفمبر الماضي.

وجاء في البيان: “تعلـم سوناطراك كافـة المترشحيـن المسجليــن في المسابقــة الوطنيــة للتوظيــف التي أطلقتـها يـوم 28 نوفمبـر 2024، أنه بإمكانهـم تصحيح معلوماتهـم وتحييـن الملف المرفق PDF الذي تم تحميلـه بشكـل خاطئ أو غير كامـل أثناء عمليـة التسجيـل، وهذا من خلال الولوج إلى البوابـة الإلكترونية المخصصة لذلك https://nationalrecruit.sonatrach.dz/correct.”

وذلك ابتـداء من يـوم الأربعـاء 11 ديسمبر على الساعـة الثانية زوالا إلى غايــة يوم السبت 14 ديسمبـر على الساعة الثامنة مساء.

وأوضحت الشركة، أن عملية التصحيح تتعلق حصريا بالمعلومات التاليـة:

-الاسم واللقـب

-تاريخ الميـلاد

-العنـوان الإلكتـروني الشخصي

-المرفقـات : يجب تحميل الوثائق المرفقة الثلاث التالية ذكرها في ملف PDF واحد - بسعة 3 ميجا أوكتي كحد أقصى (3 Mo):

-الشهادة العلميــة

-بطاقة الهويــة

-شهادة التسجيـل في الوكالة الوطنية للتشغيل (الترتيب غير مهم).

وأشار البيان إلى أن هذه البوابة مخصصة حصريا لتصحيح البيانـات الخاطئـة المذكورة أعـلاه أثنـاء عملية التسجيـل. ولا ينبغي للمترشحيـن المسجلين بشكل صحيـح وكامـل، الولـوج لهذه البوابــة.

وأكدت سوناطراك في الأخير، أن المسابقـة ستتم في شكل امتحان كتابي يتعلق بالمعارف المكتسبة خلال المسار الدراسي في التخصص المرتبط مباشرة بالمنصب المطلوب.