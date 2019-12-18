سوناطراك تطلق أشغال الصيانة بمركب تمييع الغاز بسكيكدة

باشر مجمع سوناطراك، اليوم الأربعاء، في أشغال الصيانة والمراجعة على مستوى مركب تمييع الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية لسكيكدة.

وقال مجمع سوناطراك، في بيان له، أن هذه المراجعات المتعمقة المبرمجة جاءت تنفيذا للمتطلبات التنظيمية المنظمة للصناعة البترولية.

وقالت سوناطراك أن الأشغال تملي برمجة إيقاف التشغيل لمدة شهرين، من أجل تأمين وتحضير المنشآت الصناعية.

كما طمأن المجمع أنه وخلال فترة التوقف، تم إتخاذ كل التدابير اللازمة لتزويد السوق المحلي بغاز البوتان وغاز البروبان.

مشيرا في السياق ذاته، أن حاجيات السوق الخارجي تم التكفل بعمليات التزويد من خلال المركبات الإنتاجية لغاز أرزيو.