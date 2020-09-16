سوناطراك تطلق مشروعا تجريبيا لتنقية المياه المستهلكة باستعمال الطاقة الشمسية

باشرت مؤسسة سوناطراك في مشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية المستهلكة باستعمال الطاقة الشمسية.

أفادت مؤسسة سوناطراك، اليوم الأربعاء، عن إطلاقها لمشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية المستهلكة.

المشروع التجريبي سيتكفل به قسم المخابر للمؤسسة بالتعاون مع مركز تنمية الطاقات المتجددة.

وأكدت مؤسسة سوناطراك أنه سيكون للمشروع أثر إيجابي على المستويين الاقتصادي والبيئي.

حيث أن استعمال الطاقة الشمسية سيساهم في الخفض من التكاليف.

مشرة في السياق ذاته أن هذه التقنية تحافظ على البيئة وتوازنها من خلال معالجة المياه الصناعية.