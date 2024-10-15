سوناطراك تطلق مناقصة دولية للاستثمار في استكشاف واستغلال المحروقات

أكد رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” مراد بلجهم، أنه من ضمن الأهداف الاستراتيجية للجزائر الرفع من قدرات الانتاج وإعادة تجديد مخزون المحروقات. التي لا يمكن أن تتحقق بدون استثمار سواء من خلال المفاوضات المباشرة أو من خلال إطلاق مناقصات دولية.

وأشار المتحدث، إلى أن سوناطراك دخلت في مفاوضات مع بعض الشركات لإمضاء 12 عقداً في مجال المحروقات. من بينها 7 عقود مع شركات جديدة ستتعامل مع الجزائر لأول مرة. إلى جانب إطلاق المناقصة الدولية ALGERIA BID ROUND 2024″. ضمن البرنامج المسطر بفتح مناقصة دولية كل سنة.

وتضمنت المناقصة 6 مشاريع سيتم فتح الظروف ودراسة المعطيات الخاصة بها في الـ 26 من نوفمبر القادم ومن تمة الإعلان عن الفائزين بالمناقصة وفتح الباب أمام المستثمرين في مجال استكشاف واستغلال المحروقات في الـ 15 من أفريل.