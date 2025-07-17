سوناطراك تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بحلّة متجددة

أعلن مجمع سوناطراك، عن إطلاق النسخة الجديدة والمتجددة لموقعه الإلكتروني الرسمي. في حلّة رقمية مغايرة، تواكب التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسة.

وحسب بيان للمجمع، فغن التصميم الجديد سيكون بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية. حيث تم تطوير الموقع الإلكتروني وفق أحدث المعايير الرقمية من حيث التصميم، والبنية التفاعلية، وسهولة التصفح. ليقدّم تجربة استخدام محسّنة وفعالة لمختلف فئات زوّاره. حيث يتيح التصميم الجديد للموقع وصولا مباشرا وسلسا إلى جميع المعلومات المتعلقة بأنشطة الشركة، مشاريعها الاستراتيجية. والتزاماتها في مجالات الأمن الطاقوي، والتنمية المستدامة والإبتكار التكنولوجي.

ويجسّد هذا الموقع الإلكتروني الجديد إرادة مجمع سوناطراك في بناء تواصل أكثر انفتاحا وشفافية مع الشركاء. ووسائل الإعلام وجمهوره الراغب في تتبع أخباره، من خلال إتاحة محتوى متجدد ودقيق وغني، يسمح بالتعرف بالمجمع ومختلف أنشطته، إضافة إلى مكتبة رقمية تعتمد وسائط متعددة من صور وفيديوهات ووثائق.

ومن جهة أخرى، يأتي إطلاق هذا الموقع ليكون لبنة أخرى في نهج التحول الرقمي الذي تعتمده سوناطراك، لتواكب درب الحداثة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطاقة. عبر موقعنا الجديد عبر الرابط التالي: www.sonatrach.dz

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