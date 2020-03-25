سوناطراك تطمئن بخصوص حادث تسرب الغاز ببئر للضخ بحاسي مسعود

الوطني
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سوناطراك تطمئن بخصوص حادث تسرب الغاز ببئر للضخ بحاسي مسعود
بقلم فوزية مسعدي

أكد مجمع سوناطراك أنّ حادث تسرب الغاز على مستوى بئر ضخ الغاز بحاسي مسعود لم يتسبب في أي خسائر بشرية وتم التحكم فيه.

أعلنت شركة سوناطراك، اليوم الأربعاء في بيان لها نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، عن وقوع حادث دون خطورة لم يتسبب في أي خسائر بشرية أمس الثلاثاء، بسبب تسرب الغاز على مستوى بئر لضخ الغاز الواقع بحاسي مسعود ولاية ورقلة.

وقالت سوناطراك في بيانها “قبل الشروع في الأشغال الروتينية على مستوى هذا البئر لضخ الغاز “أم دي 244 ” الواقع على بعد 15 كلم جنوب مدينة حاسي مسعود، عاينت فرق التدخل العملياتية لسوناطراك تسربا للغاز والذي أدى إلى اشتعال النار فيما بعد”.

وأضافت الشركة أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات التقنية والأمنية المتعلقة بهذا النوع من الحوادث قصد التحكم في الوضع.

كما أكدت سوناطراك أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.


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