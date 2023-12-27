سوناطراك تعتذر من سكان بجاية والسبب !

أعلنت، سوناطراك، أنه سيتم تنظيم تمرين محاكاة لحادث صبيحة يوم الخميس 28 ديسمبر من السنة الجارية. وهذا على مستوى ميناء المحروقات بولاية بجاية.

ويندرج تمرين المحاكاة هذا في إطار تنفيذ البرنامج السنوي لمركز القيادة التكتيكي لقطب الجزائر (PCT) التابع لمجمع سوناطراك.

كما ستشارك في هذا التمرين مصالح الحماية المدنية وكذا السلطات المحلية لولاية بجاية. في حين، قدمت سوناطراك اعتذارها للمواطنين القاطنين بالجوار عن الإزعاج الذي قد يتسبب فيه هذا التمرين.