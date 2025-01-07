سوناطراك تعتزم تطوير صناعة رائدة للأسمدة والمواد الكيميائية

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم، عن عزم المجمع البترولي على تطوير صناعة رائدة للأسمدة والمواد الكيميائية بهدف دعم الجهود المبذولة من أجل تعزيز الأمن الغذائي في الجزائر.

وحسب بيان مجمع سوناطراك، قام حشيشي بزيارة لمركب “فرتيال” التابع لمجمع أسميدال، فرع 100 بالمائة سوناطراك والكائن بعنابة، حيث اطلع حشيشي والوفد المرافق له على المخطط التطويري المسطر لعصرنة هذا المجمع البيتروكيميائي.

وبالمناسبة، أكد حشيشي “دعم سوناطراك للمخططات التطويرية لمجمع أسميدال وفروعه الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي في الجزائر من خلال تطوير صناعة رائدة للأسمدة والمواد الكيميائية”.

هذا وقد راز حشيشي ولاية الطارف، حيث تفقّد محطة كودية الدراوش التي أطلقت بها عملية التدفق الأولي للمياه في الفاتح من شهر جانفي الجاري، في إطار التجريب التقني الأولي للمحطة، استعدادا لتوزيع المياه المحلاة الصالحة للشرب لفائدة 3 ملايين مواطن من ساكنة ولايات الطارف وعنابة وقالمة وسكيكدة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تشرع هذه المحطة بإنتاج المياه الصالحة للشرب بدءاً من 7 فيفري المقبل، بعد استكمال جميع مراحل المعالجة.

وأضاف البيان أن هذه المحطة تعد “جزءا من البرنامج الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية، بغية تعزيز الأمن المائي والمتضمن إنجاز خمس محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة، ومن المرتقب تسلّم هذه المحطات بداية 2025”.

ويعدّ هذا البرنامج الوطني “خطوة رئيسة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه، الرامية إلى تلبية 60 بالمئة من احتياجات الجزائر للمياه الصالحة للشرب، عبر مشاريع التحلية بحلول عام 2030″.

ومن جهته، ثمّن حشيشي بـ”الجهود الجبارة التي قام بها عمال الشركة الجزائرية للطاقة المشرفة على إنجاز هذا المشروع الحيوي، وكذا الشركة الجزائرية للمشاريع الصناعية والشركة الجزائرية للقنوات اللتين تولتا تنفيذ مشروع محطة كودية الدراوش قبل الآجال المحددة”.