سوناطراك : تعتزم شراء وحدة تكرير للمحروقات بالخارج

كشف اليوم الأحد الرئيس المديرالعام عبد المؤمن ولد قدور أن سوناطراك تعتزم شراء وحدة تكرير للمحروقات “مصفاة” بالخارج.

وقال ولد قدور في تصريح خص به وأج “لقد أطلقنا مشروع حول إمكانية شراء وحدة لتكرير موارد المحروقات بخارج الوطن”.

مشيرا إلى أن أن المشروع “يوجد قيد التفاوض” دون أن يدلي بالمزيد عن المعطيات حول هذه العملية.

وسيمكن هذا المشروع من اقتصاد كبير للموارد وذلك من خلال تكرير المواد البترولية وإعادة تحويل مواردنا من المحروقات.

وأيضا المواصلة في تحقيق المزيد من الاستثمارات في الخارج”.

وتأتي هذه العملية في إطار الإستراتيجية الجديدة للمجمع الطاقوي الوطني والتي ترمي إلى تطوير و تثمين الموارد النفطية للبلاد

وفي هذا الصدد يرتقب مسؤول سوناطراك استلام مشروع وحدة تكرير المحروقات لسيدي ياسين بالعاصمة قبل نهاية العام الجاري.

مبرزا أهمية هذا الاستثمار في تدعيم المنتوج المحلي للمواد البترولية المصفاة علاوة على تقليص فاتورة الاستيراد.