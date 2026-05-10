سوناطراك تعزز التعاون الطاقوي مع النيجر عبر برنامج زيارات وتبادل خبرات تقنية

يقوم وفد من خبراء ومهندسي وزارة البترول بجمهورية النيجر بزيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 18 ماي الجاري. في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال الطاقوي.

وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 24 مارس 2026 بالعاصمة النيجرية نيامي.

واستهل الوفد النيجري زيارته بعقد اجتماع تقني بمقر نشاط الاستكشاف والإنتاج التابع لـ سوناطراك، بحضور نائب الرئيس المكلف بالنشاط فريد جطو وفريقه. إلى جانب ممثلين عن وزارة المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة من الجولات التقنية والميدانية إلى عدد من المنشآت والهياكل الطاقوية التابعة لسوناطراك بولاية بومرداس. حيث سيطلع الوفد على مركز معالجة البيانات الزلزالية التابع للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء. ومركز تسيير البيانات بقسم الاستكشاف. إضافة إلى قسم المخابر والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، فرع سوناطراك، إلى جانب زيارة المعهد الجزائري للبترول.

وسيزور الوفد أيضًا منطقة حاسي مسعود للاطلاع على مركز حفظ العينات الصخرية. وفروع سوناطراك التي تضم المؤسسة الوطنية للتنقيب، والشركة الوطنية لأشغال الآبار، والمؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار.

وتندرج هذه الزيارة ضمن مساعي جمهورية النيجر إلى تحديث هياكلها التقنية في قطاع المحروقات والاستفادة من التجربة الجزائرية في مجالات تسيير البيانات البترولية والبنى التحتية الرقمية ومراقبة جودة المحروقات. إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التقنية والتنظيمية المعتمدة في القطاع.

هذه المهمة تعكس مستوى التعاون القائم بين الجزائر والنيجر، والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة في المجال الطاقوي. خاصة في مجالات تطوير القدرات التقنية والتكوين وتبادل الخبرات، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.