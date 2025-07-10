سوناطراك تعزز شراكاتها الدولية في المنتدى الـ9 لأوبك بفيينا

قام وفد سوناطراك بسلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة.

وذلك في إطار مشاركتها الفعالة في المنتدى التاسع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المنعقد يومي 9 و10 جويلية 2025 بالعاصمة النمساوية فيينا.

وحسب بيان سوناطراك، فقد كان لنائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والمكلف بنشاط الاستكشاف والانتاج، فريد جطو، إلى جانب الأمين العام لسوناطراك، السيد عبد القادر زروقي، بمعية المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد أمين رميني و رئيس الهيئة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، السيد بختي سمير، نشاط مكثف خلال الدورة التاسعة لهذا المنتدى. فمن بين الاجتماعات التي عقدها وفد سوناطراك، جرت محادثات مع ممثلي شركات شيفرون و أوكيو، توتال إينيرجيز وسيبسا، إلى جانب بريتيش بيتروليوم و المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا.

كما عرف جناح سوناطراك بالمعرض المنظم على هامش المنتدى التاسع لمنظمة الدول المصدرة للبترول في يومه الأخير، توافدا هاما من الحاضرين في هذا الحدث العالمي، كما تشرف جناح سوناطراك بزيارة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، السيد محمد هامل.

وتترجم مشاركة سوناطراك في هذا المنتدى، الذي يعتبر من أهم الأحداث العالمية التي تعنى بمجال الطاقة، عزم المجمع على مرافقة التزامات الجزائر كعضو فعال في منظمة الدول المصدرة للبترول، كما تعكس جهودها المبذولة للوفاء بها باعتبارها القطب الصناعي الرائد في صناعة المحروقات على المستوى القاري والفعال على المستويين المتوسطي والدولي.