سوناطراك تعزز شراكاتها الدولية في مؤتمر “غازتك 2025” بمدينة ميلانو

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، والوفد المرافق له من إطارات مسيرة،بعقد عدة اجتماعات مع مسؤولي الشركات الحاضرة في فعاليات مؤتمر ومعرض “غازتك 2025” المنظم بمدينة ميلانو الإيطالية من 9 إلى 12 سبتمبر 2025.

وعقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك اجتماعا مع المدير التنفيذي للعمليات على مستوى شركة “إيني” الإيطالية، السيد غويدو بروسكو.

وتطرق الطرفان إلى سيرورة المشاريع المشتركة وسبل تطوير وتوسيع الشراكة القائمة بين الشركتين.

مع العلم أن سوناطراك و”إيني” وقعتا مؤخرا على مذكرة تفاهم في مجال المحروقات والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة في 23 جويلية الماضي بمناسبة الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا.

إضافة إلى التوقيع في 21 جويلية على عقد المحروقات بصيغة تقاسم الإنتاج من أجل البحث والتطوير في رقعة رڨان مع شريك آخر والمنبثق عن نتائج جولة عروض التراخيص الجزائر2024.

وكذا التوقيع على عقد للمحروقات بصيغة تقاسم الإنتاج من أجل البحث والتطوير في محيط زمول الكبر في 7 من جويلية المنصرم.

كما تضمن برنامج الاجتماعات لقاءً مع جون أرديل، الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة لشركة إكسون موبيل الأمريكية، تحدثا خلاله على مدى تقدم أعمال لجنة المفاوضات التي تجري بين الشركتين لتحديد أطر عقد محروقات بينهما، وذلك وفقا لاتفاقية المبادئ الموقعة بين الطرفين في 23 ماي 2024.

وفي موعد آخر من برنامج اليوم، جمع لقاءٌ وفدَ الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بـ وارين ميردوخ، المدير العام للشركة الأمريكية “أوكسيدونتال بتروليوم كوربورايشن” (أوكسي) بالجزائر. دار خلاله الحديث حول تقدم مجالات التعاون التي حددتها اتفاقية المبادىء الموقعة بين الجانبين في 15 أكتوبر 2024.

كما التقى الوفد المرافق بـ أليساندرو برنيني، الرئيس المدير العام لشركة تكنيمونت الإيطالية.

حيث استعرض الطرفان مدى تقدم المشاريع المشتركة، لا سيما مشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل ومشروع مركب معالجة غاز البترول المصاحب بغرد الباغل.

كما جمعه لقاء بـ لورينزو سيمونيلي، الرئيس المدير العام لشركة بايكر هيوز الاميركية، لمتابعة تطورات المرحلة الثالثة الخطوة الثانية من مشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل.

وأجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، لقاءات ثنائية أخرى مع عدد من مسؤولي الشركات العالمية، من بينها أوتيس الإيطالية المتخصصة في الطاقات النظيفة، وجي جي سي وشيودا اليابانيتان، إضافة إلى شركة سولار تورباينز الأمريكية، حيث تم بحث آفاق التعاون والشراكة المستقبلية.

كما استقبل حشيشي وفداً من وزارة الطاقة النرويجية، بحضور سعادة سفيرة النرويج بالجزائر السيدة تريزا لوكنت غزيل، حيث تم تبادل وجهات النظر حول فرص التعاون وتعزيز الشراكات بين سوناطراك والشركات النرويجية.

تأتي هذه الاجتماعات لتدعم استراتيجية مجمع سوناطراك في تعزيز الشراكات القائمة وإيجاد فرص لإقامة أخرى جديدة، كما تؤكد على السمعة التي تتمتع بها سوناطراك لدى الشركات العالمية.