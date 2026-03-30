سوناطراك: تعزيز دور الغاز وتسريع تطوير الهيدروجين لمواجهة تحديات الإنتقال الطاقوي

أكد نائب الرئيس المدير العام المكلف بتطوير الأعمال والتسويق بمجمع سوناطراك فرحات خلال افتتاح الطبعة الثامنة لملتقى الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز بمركز المؤتمرات محمد بن احمد بوهران. أن الغاز الطبيعي يظل عنصرا محوريا في ضمان الأمن الطاقوي العالمي. وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والانتقال نحو طاقات أكثر استدامة.

وأوضح المتحدث، أن التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة تفرض تعزيز دور الغاز نظرا لمرونته وانخفاض بصمته الكربونية إلى جانب دعمه لتكامل الطاقات المتجددة. كما شدد على التزام سوناطراك بتعزيز قدراتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التحتية وتوسيع شراكاتها الدولية لضمان استقرار الإمدادات.

وفي سياق الانتقال الطاقوي، أبرز المسؤول أهمية إزالة الكربون من قطاع الغاز. مشيرا إلى الدور الواعد للهيدروجين منخفض الكربون كأحد أبرز حلول الطاقة المستقبلية. وما يوفره من فرص استثمارية وتعاون دولي.

كما أكد على ضرورة مواكبة الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء الصناعي مع التشديد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري. باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته.

ويشكل هذا الملتقى حسب المتحدث فضاء لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات في صناعة الغاز والهيدروجين بما يسهم في دعم مسار انتقال طاقوي مستدام.

