سوناطراك تعقد جمعيتها العامة العادية

عقدت شركة سوناطراك اليوم السبت جمعيتها العامة العادية برئاسة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وحسب بيان للمجمع، شارك في الجمعية العامة، وزير المالية لعزيز فايد، ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب. وممثل رئاسة الجمهورية فوزي أمقران، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي.

وتم تنظيم هذا الاجتماع السنوي بمقر المديرية العامة لسوناطراك والذي تم خلاله عرض الحصيلة السنوية والمالية لسنة 2023، والمصادقة عليها.

وسمح هذا الاجتماع الذي عقد بحضور مراقبي الحسابات، بمراجعة الحسابات المالية لسوناطراك وإنجازاتها عبر سلسلة القيمة بأكملها.

كما تضمنت الجلسة محاور متعلقة بالاستكشاف وتجديد الاحتياطات. إلى جانب مسائل أخرى ذات أهمية على غرار تطوير الموارد البشرية ومدى تقدم المشاريع الكبرى.