سوناطراك تعلن السيطرة على التسرُبَين في أنبوبي النفط بالوادي

أعلن مجمع سوناطراك عن حدوث تسربين على مستوى خط أنبوب OK1 الذي يربط حوض الحمراء حاسي مسعود بسكيكدة.

وحسب بيان مجمع سوناطراك، يتعلق الامر بالتسرب الاول في مخرج محطة الضخ SP2 ببلدية جامعة بالوادي النقطة الكلومترية 190+200(PK).

وحسب ذات البيان، فقد تم التحكم في التسرب من طرف عمال الصيانة لسوناطراك، مشيرة أن الإصلاحات جارية حاليا.

أما التسرب الثاني، فأشارت سوناطراك أنه تم تسجيله بالنقطة الكلومترية (PK) 263 بمنطقة البعاج، في الولاية المنتدبة المغير.

وأفاد بيان المجمع إلى أن هذا التسرب حدث على مستوى وادٍ في المنطقة وهو في حالة فيضان حالياً.

وكإجراء اولي، تم عزل المقطع بين النقطتين الكلومتريتين PK 233 و PK 264 + 300، مع اتخاذ التدابير اللازمة.

وتم وقف الضخ مؤقتا للانبوب، وكذا تجنيد كل الفرق التقنية المختصة للقيام بعمليات التصليح اللازمة في اقرب الآجال الممكنة.

وشددت سوناطراك على توفير ظروف آمنة لعمليات التصليح من أجل ضمان سلامة الافراد والمنشآت، مع مراعاة الحفاظ على البيئة.

وستسهر هذه الفرق التقنية المختصة كذلك على معالجة مخلفات الزيوت المسربة ومعالجة الاثار المترتبة عن هذا الحادث.

ووجهت سوناطراك نداء لعدم الاقتراب من خط الانابيب ومخلفات التسريب وكذا تسهيل تدخل اعوانها للسيطرة على الوضع.

من جانب آخر، أفادت سوناطراك اليوم الجمعة، أن مخزون مصفاة سكيكدة يكفي لمواصلة عملية التكرير لغاية يوم الاثنين.