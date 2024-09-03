سوناطراك تعلن توقيع اتفاقية شراكة مع النادي الهاوي لمولودية الجزائر

أعلنت شركة “سوناطراك” المالكة لأسهم الشركة الرياضية ذات أسهم “العميد”، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع النادي الهاوي لمولودية الجزائر.

وحسب بيان شركة “سوناطراك” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، تم اليوم الاثنين، عقد لقاء بمقر الشركة. جمع الأمين العام للمجمع عبد القادر زروقي بكل من رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم، و رئيس النادي الهاوي محمد خالدي.

وأوضح البيان، أنه تم خلال هذا اللقاء توقيع الاتفاقية بين الشركة الرياضية ذات أسهم “العميد” والنادي الهاوي لمولودية الجزائر.

كما اتفق الطرفان على فتح صفحة جديدة خدمة لمصلحة “العميد”، والعمل على لم شمل عائلة المولودية قاطبة دون استثناء ودون أي إقصاء. خاصة في ظل المنعرج التاريخي الذي ينتظر الفريق من خلال تدشين مركز “عبد الرحمن عوف - بابا حمود” بزرالدة. واستلام ملعب “الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت” بالدويرة.

وفي الختام، أكدت “سوناطراك” أنها ستعمل على مرافقة المولودية بكافة فروعها للارتقاء بالنادي أكثر في كافة المجالات.

وبإمضاء هذه الاتفاقية بين النادي المحترف والنادي الهاوي لمولودية الجزائر، تنتهي أزمة الإجازات وتأهيل لاعبي النادي المحترف رسميا.