سوناطراك تعلن عن السيطرة كليا على التسرب النفطي بأم الطيور في الوادي

أعلن لمجمع سوناطراك عن السيطرة كليا على التسرب النفطي من الأنبوب OK1 بمنطقة البعاج، بلدية ام الطيور ولاية الوادي.

وقالت الشكرة في بيان لها: قام توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نهار اليوم، مرفوقا بوفد من نشاط النقل عبرالانابيب، بزيارة تفقدية إلى منطقة البعاج، بلدية ام الطيور ولاية الوادي، مكان حدوث التسرب النفط من الأنبوب OK1.

حيث تفقد المنطقة و عاين اشغال الصيانة القائمة حاليا من طرف الفرق التقنية المختصة لسوناطراك.

يجدر بالذكر أنه تمت السيطرة كليا على التسرب وهذا بالأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات المتعلقة بسلامة المواطنين والمحيط.

خلال عملية المعاينة شدد الرئيس المدير العام على الاسراع في معالجة الاثار المترتبة عن تسربات النفط على طول الوادي حماية للثورة النباتية والحيوانية لهذه المطقة.

كما وعد بتدعيم الوحدات الميدانية بأخرى من مختلف وحدات سوناطراك للقيام بهذا العمل في احسن الظروف.