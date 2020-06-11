سوناطراك تفتح مناصب شغل لفائدة شباب الأغواط

في إطار عملية التوظيف التي جرت من 21 جانفي الى 13 فيفري 2020 على مستوى ولاية الأغواط، وهذا لتوفير 475 منصب شغل، تمّ الموافقة على 274 مترشحا للتوظيف على مستوى مختلف هياكل سوناطراك بالمنطقة.

حيث قامت سوناطراك بإشعار الوكالة الوطنية للتشغيل بهذه النتائج، وفقًا لأحكام المنشور الوزاري المشترك والمتعلق بإجراءات الاختيار، والتوظيف وتعزيز التدريب المهني في الولايات الجنوبية، المؤرخ في 11 جانفي 2017، خاصة النقطة الرابعة، وكذلك المذكرة الصادرة عن الأمانة العامة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، المؤرخة في 8 مارس 2020، والتي تنص على تمديد صلاحية الأحكام المذكورة على مستوى ولاية الاغواط ابتداء من 1 أبريل 2020.

أمّا فيما يخص شغل المناصب المتبقية، والتي عددها 201، فإن سوناطراك تعلم انه سوف يتم، في القريب العاجل، الإعلان عن إشعار ثاني للتوظيف عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل.

وأكدت المديرية العامة لسوناطراك حرصها التام والصارم على تنفيذ العملية الثانية للتوظيف في ظل نفس شروط الشفافية والنزاهة، وكذلك الامتثال الكامل لكل الإجراءات والتعليمات التي تنظم عمليات التوظيف في ولايات الجنوب.