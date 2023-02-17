سوناطراك تفتح 474 منصب شغل في هذه الولايات

أعلن مجمع سوناطراك عن فتح باب التوظيف بولايتي أدرار وتيميمون، لسد إحتياجات الشركة من التشغيل بمنشآتها.

وحسب بيان للمجمع فإن العملية جاءت في إطار تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023، حيث أعلنت سوناطراك عن تقديم عرض تشغيل للوكالة الوطنية للتشغيل في مختلف الإختصاصات يوم 12 فيفري 2023، وهذا بولايتي أدرار و تيميمون.

كما يخص هذا العرض الشباب القاطنين بذات الولايتين. ويهدف لسد احتياجات الشركة من التشغيل بمنشآتها الإنتاجية في المناطق المعنية. حيث يتضمن العرض الأول بولاية أدرار 108 منصب عمل. في حين يخص العرض الثاني بولاية تيميمون 366 منصب عمل.

وأكدت سوناطراك تجديد إلتزامها بضمان مبدأ الشفافية في عمليات التوظيف. و تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص في كل مسابقات التشغيل التي تنظمها من أجل إستقطاب الكفاءات المؤهلة.