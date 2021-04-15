سوناطراك تفسخ عقد مُبرم مع شركة بروتوسيلتيك الدولية

فسخت سوناطراك بتاريخ 12 أفريل، عقدا في مجال البحث واستغلال المحروقات في محيط إيزاران “الرقعتان 228 و229 أ”.

وحسب بيان للشركة، فقد أُبرم العقد، بتاريخ 26 سبتمبر 2004 مع شركة بروتوسيلتيك الدولية.

ولقد قامت سوناطراك بهذا الفسخ مع احترام مضمون العقد المذكور، لاسيما البنود التي تعترف بهذا الحق.

وقد مارست سوناطراك هذا الحق بعد أن طلبت دون جدوى من بتروسلتيك الامتثال لالتزاماتها التعاقدية.

وقد تم تحديد الآجال لنقل النشاطات النفطية التي كانت تقوم بها هذه الشركة إلى سوناطراك.

وذكر البيان، إن شركة بتروسيلتيك، التي قدرت نسبة مساهمتها ب 75 بالمائة عند إمضاء العقد، قد انخفضت مشاركتها بشكل محسوس إثر عملتي بيع متتاليتين لحقوقها والتزاماتها، وذلك بموجب تعديلات على العقد لتصبح هذه النسبة 38.25 بالمائة.

وأشار البيان، إلى أن مخطط تطوير المشروع كانت قد تمت الموافقة عليه سنة 2012 بغرض دخوله حيز الخدمة سنة 2017.

وأكدت سوناطراك، إن سوناطراك ستواصل جهود تطوير هذا المشروع من أجل البدء في عمليات الإنتاج خلال شهر نوفمبر 2022.