سوناطراك تفنّد خبر نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو

فندت شركة سوناطراك، امسية اليوم الأحد، خبر نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لأرزيو والذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب بيان سونطراك على “فايسبوك”، فإن هذه الأخبار مغلوطة وملفقة ومفبركة.

وشدّدت الشركة على سلامة جميع الوحدات الإنتاجية، كما تطمئن جميع المواطنين القاطنين بمحاذاة المنطقة الصناعية و تنفي قطعا أي خطر قد يهدد سلامتهم.

ونوهت شركة سوناطراك، بإعادة تشغيل وحداتها الصناعية بأرزيو بعد توقف بعض منها تلقائيا جراء انقطاع الكهرباء.

وتستمر في تشغيل الوحدات المتبقية بعد عمليات المعاينة والتدقيق التقني الضروري للتأكد من سلامتها و تفادي أي خطر محتمل.