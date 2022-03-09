سوناطراك تقيل براهمية من رئاسة مجلس إدارة مولودية الجزائر

قام المسؤولون عن شركة “سوناطراك” المالكة لأسهم نادي مولودية الجزائر بإقالة رئيس مجلس الإدارة عمار براهمية. وتعيين الحاج رجم خلفا له بصفة مؤقتة.

وسيقود الحاج رجم الفترة الحالية في انتظار تعيين الخليفة الرسمي لبراهمية.

كما يملك رجم الخبرة الكافية في تسيير المرحلة بحكم أنه يشتغل في منصب الشركة المالكة “سوناطراك” إلى جانب أنه عضو مجلس الإدارة.

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