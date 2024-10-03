سوناطراك تكرم أبطال الجزائر في الألعاب البارالمبية 2024

حظي الرياضيين الجزائريين المتوجين بميداليات في الطبعة الأخيرة من الألعاب البارالمبية 2024، بتكريم اليوم الخميس، من مجمع سوناطراك.

وحرص الرئيس المدير العام لمجع سوناطراك، رشيد حشيشي، على الاشراف على هذا التكريم، الذي جرى بمقر الشركة، بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسلم المسؤول الأول عن شركة سوناطراك، مكافئة مالية، لتسعة رياضيين متوجين بميداليات في الطبعة الأخيرة من الألعاب البارالمبية، على غرار كل من: عثماني اسكندر، صفية جلال، نسيمة صايفي، عبد القادر بوعامر، ابراهيم قندوز، أحمد مهيدب، حمري ليندة، ولد قويدر إسحاق، وحسين بتير.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدمت عليها شركة سوناطراك، بعد تكريمها في وقت سابق للثلاثي، كيليا نمور، ايمان خليف، وجمال سجاتي، المتوجين بميداليات في الطبعة الأخيرة من الألعاب الأولمبية 2024.