سوناطراك تكرّم عمالها في اختتام الأيام العلمية والتقنية بوهران

نظّمت سوناطراك حفلًا تكريميًا لعدد من عمال المجمع، تقديرا لمساهماتهم البطولية والعلمية المميزة. وذلك في ختام فعاليات الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك المنظَّمة بمركز المؤتمرات “أحمد بن أحمد” بوهران.

وقد شمل التكريم عمّالًا قاموا بأعمال إنسانية بطولية ساهمت في إنقاذ الأرواح والممتلكات، وآخرين أنجزوا ابتكارات علمية وتقنية ساهمت في تقليص التكاليف والمدة الزمنية للأنشطة، ما أضاف قيمة حقيقية لأداء المجمع.

وأشاد الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، في كلمة له بالمناسبة، بتفاني العمال وتفوقهم المهني. معبرًا عن اعتزاز المجمع بمهاراتهم ودورهم في تطوير المؤسسة.

علماً أن العمال المكرمين ينتمون إلى مختلف وحدات وفروع المجمع، ما يعكس تنوع وتكامل الكفاءات داخل سوناطراك.