سوناطراك تمدد تعاونها مع بوتاس التركية في مجال الغاز

وقع كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لشركة بوتاس التركية، عبد الواحد فيدان، على اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المميع الموجه للسوق التركية.

وحسب بيان لسوناطراك، اتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، بالأخص على تمديد تعاونهما لمدة 03 سنوات، مما سيوطد شراكتهما الطويلة الأمد في مجال الغاز.

جدير بالذكر، أن شركة بوتاس هي شركة عمومية تختص بتزويد السوق التركية بالغاز، حيث تقوم سوناطراك بتزويد هذه الشركة بالغاز الطبيعي المميع، على أساس عقود طويلة المدى، وذلك منذ سنة 1988.

وتمت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية على مستوى رئاسة الجمهورية، بحضور رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون ونظيره رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان على هامش زيارته الرسمية التي أداها إلى الجزائر في 21 نوفمبر 2023.