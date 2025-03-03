سوناطراك.. تمديد آجال تقديم ملخصات الطبعة الثانية عشر للأيام العلمية والتقنية

أعلنت سوناطراك، اليوم الإثنين، عن تمديد آجال تقديم الملخصات الطبعة الثانية عشر للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك، التي سيتم تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 جوان 2025.

في بيان لها أوضحت سوناطراك أنه “في إطار الطبعة الثانية عشر للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك. التي سيتم تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 جوان 2025. بمركز المؤتمرات بولاية وهران، تحت شعار “طاقة الابتكار التكنولوجي”. نحيطكم علما بقرار لجنة التنظيم فيما يخص تمديد آجال تقديم الملخصات إلى غاية 6 مارس 2025″.

واشار بيان سوناطراك، أن الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك شكلت على مدار أكثر من ثلاثة عقود. موعدًا مميزا يجمع أبرز الكفاءات في قطاع الطاقة إلى جانب خبراء علميين مرموقين. حيث تعد هذه الأيام، التي تم إطلاقها لأول مرة سنة 1994، فضاءً فريدا لتقاسم المعارف. وتسليط الضوء على أفضل الممارسات وتعزيز الحوار البنّاء بين الخبراء الوطنيين والدوليين.

وتمثل هذه الطبعة الجديدة من الأيام العلمية والتقنية فرصة تلتئم خلالها كفاءات من سوناطراك وشركائها. إلى جانب خبراء وباحثين وطنيين ودوليين، من أجل مناقشة القضايا المشتركة لبناء المستقبل الطاقوي، يضيف البيان.

ودعت سوناطراك الى الاطلاع على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالطبعة الثانية عشر للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك JST12. لمعلومات أكثر.

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