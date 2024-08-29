سوناطراك تمول اقتناء تجهيزات طبية حديثة لقطاع الصحة بالمنيعة

سيتدعم قطاع الصحة بولاية المنيعة بتجهيزات طبية حديثة. بتمويل من شركة سوناطراك في إطار برنامجها الإجتماعي التضامني. بهدف تحسين الخدمات الصحية وظروف التكفل بالمرضى بالمنطقة.

وحسبما أفادت به مصالح الولاية، فتشمل هذه العملية اقتناء راديو سكانير من فئة “16 باريت”، وسيارة إسعاف، بالإضافة إلى محطة لمعالجة المياه موجهة لمصلحة تصفية الدم.

وقالت مديرة الصحة فاطنة بهاز، لوأج، أنه ينتظر أن تساهم هذه التجهيزات الطبية الجديدة في ترقية الخدمات الصحية بالولاية. خصوصا بالنسبة للمصابين بمرض القصور الكلوي. وكذا تدعيم الأجهزة الطبية الحالية المتواجدة بالمؤسسة الإستشفائية العقيد محمد شعباني بعاصمة الولاية

و أكد والي الولاية مختار بن مالك أن هذه العملية تأتي تنفيذا لتعهدات وزير الطاقة والمناجم خلال زيارته الأخيرة لولاية المنيعة. باعتبار أن سوناطراك شركة مواطنة. مشيرا الى أنها العملية الثانية التي حظيت بها الولاية بعد عملية بناء وتجهيز قاعة متعددة الخدمات بمنطقة الظل حاسي غانم (60 كلم شمال الولاية).

وتأتي هذه المبادرة التضامنية لسوناطراك في إطار عديد العمليات التي خصصت لتدعيم هياكل قطاع الصحة عبر العديد من ولايات الوطن. والتي تشمل أزيد من 70 مشروعا يتضمن تجهيز وتمويل واقتناء تجهيزات طبية حديثة.