سوناطراك تموّل عدة مشاريع في النعامة والبيض وتوقرت

يواصل مجمع سوناطراك تنفيذ برنامجه الإستثماري الإجتماعي لسنة 2023/2022 بتمويل عدة مشاريع في قطاعات الصحة والتربية بكل من ولايات النعامة البيض وتوقرت.

وحسبما أفاد به بيان للمجمع، فقد أكدت سوناطراك، مواصلتها تنفيذ برنامج الإستثمار الإجتماعي لسنة 2022-2023. بكل من ولاية النعامة وولاية البيض. ليشمل قطاع التربية و الصحة. معلنة في ذات السياق أن هذا البرنامج عرف إستلام أولى المشاريع بولاية توقرت.

وأشار المجمع إلى أنه تم بولاية النعامة يوم 8 فيفري 2023 الإمضاء على إتفاقية بين سوناطراك والمجلس الشعبي البلدي لبلدية عسلة. تتضمن تكفل سوناطراك بتمويل عملية اقتناء سيارة إسعاف مجهزة طبيا. كما ستعمل على تسهيل عمليات نقل الحالات الحرجة تحت الرعاية الطبية للمراكز الاستشفائية”.

أما بولاية البيض فقد تم يوم 9 فيفري 2023 الإمضاء على إتفاقية تشمل تمويل مشروع إعادة تهيئة المدرسة الابتدائية -آل سيدي الشيخ حمزة بن نعيمي. لتلبية الاحتياجات الملحة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ بهذه البلدية.

وذكرت سوناطراك أن برنامج الاستثمار الاجتماعي عرف تجسيد أولى مشاريعه الجوارية بولاية توقرت. حيث عاين فريق سوناطراك المكلف بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج ميدانيا يوم 5 فيفري 2023. عملية استلام أولى المشاريع المنفذة في إطار هذا البرنامج التنموي بالولاية.

ويتمثل المشروع الأول في تهيئة طريق صحراوي يشق الرمال بمنطقة شوشة شعابنة التابعة لبلدية بن ناصر. كما سيسمح هذا الطريق بتسهيل عملية تنقل الساكنة وتمكين الفلاحين المحليين من نقل وتسويق منتوجاتهم الفلاحية. ولقي هذا المشروع الجواري إستحسان الساكنة لأهميته الإجتماعية والاقتصادية.

أما بالنسبة للمشروع الثاني ببلدية العالية التابعة لدائرة الحجيرة بولاية توقرت، فقد تم تزويد مدرسة ابتدائية بمنطقة الكدسي بالطاقة الشمسية.

كما أشارت سوناطراك أن مقاربتها في تنمية المناطق النائية تستهدف تنفيذ عمليات جوارية. من خلال إنجاز مشاريع جوارية ذات منفعة عامة تساهم في تحسين المستوى المعيشي. كما تعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان هذه المناطق.

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