سوناطراك تناقش تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة العمانية الجزائرية للأسمدة

تم اليوم بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، عقد اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس المدير العام للمجمع، رشيد حشيشي وسعد سهيل بهوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل بهوان العمانية.

وحسب بيان لسوناطراك، شهد هذا اللقاء الهام الذي شارك فيه إطارات مسيرة عن المجمعين، مناقشة المحاور الأساسية. للمخطط التطويري للشركة العمانية الجزائرية للأسمدة والذي من شأنه تعزيز القدرات الإنتاجية للأسمدة. وتحقيق أداء أفضل على المدى المتوسط.

ويشار أن الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة “AOA”، تعد شركة جزائرية ذات أسهم. تُعنى بإنتاج وتسويق الأمونيا واليوريا المحببة. وتندرج هذه الشركة ضمن شراكة استراتيجية بين مجمع سوناطراك والمجموعة العمانية سهيل بهوان. بما يجسد التعاون الاقتصادي المثمر بين الجزائر وسلطنة عمان.

كما تضم “AOA” وحدتين صناعيتين لإنتاج الأمونيا واليوريا، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 4000 طن يومياً. من الأمونيا و7000 طن يومياً من اليوريا.

ومن خلال نشاطها الإنتاجي، تسهم “AOA” في تطوير الصناعة البتروكيمياوية الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي في الجزائر. عبر توفير الأسمدة الضرورية لدعم القطاع الفلاحي، كما تساهم في دعم الصادرات الجزائرية. خارج قطاع المحروقات من خلال تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.

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