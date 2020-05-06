سوناطراك تنجح في إقناع شركة أوكسيدونتال الأمريكية بمواصلة نشاطات أنادركو بالجزائر

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سوناطراك تنجح في إقناع شركة أوكسيدونتال الأمريكية بمواصلة نشاطات أنادركو بالجزائر
بقلم ياسين باباسي

كشف مصدر رسمي لتلفزيون “النهار” أن العملاق الأمريكي للنفط أوكسيدونتال بتروليوم، سيواصل كافة نشاطات أنادركو بالجزائر بصفة رسمية ولن يتنازل في الوقت الراهن عن أصوله.

كما أضاف نفس المصدر، أن شركة  سوناطراك شرعت في محادثات ومفاوضات مع أوكسيدونتال  بتروليوم المالك الجديد لشركة أناداركو استغرقت حوالي ثلاثة أشهر،  إنتهت بالإتفاق والتفاهم بين الطرفين على مواصلة وإستكمال كل نشاطاتها بالجزائر وعدم التنازل عن أصولها.

وللتذكير فقد أعلنت شركة أوكسي الأمريكية منذ فترة بيع أصول اناداركو في كل من الجزائر ،غانا،المزنبيق وجنوب إفرقيقيا الى شركة توتال الفرنسية مقابل 8.8 مليار دولار.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية فشلهم في الإستحواذ على أصول أنداركو بالجزائر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=816074

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