سوناطراك تنخرط في الحملة الوطنية لغرس مليون شجرة

شارك عمال وعاملات مجمع سوناطراك، وفروعه، عبر ربوع الوطن في الحملة الوطنية لغرس مليون شجرة، التي نظمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري.

وحسب بيان للمجمع، شارك اليوم عاملات وعمال منشآت سوناطراك على مستوى ولاية الجزائر وضواحيها. في عملية التشجير التي احتضنتها بلدية المعالمة بموقع مقطع خيرة.

ودعت سوناطراك، جميع موظفيها إلى الانخراط في هذه العملية الرمزية والنبيلة. وجددت التزامها بمواصلة دعم المشاريع والمبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة بيئية مسؤولة.