سوناطراك تنشر تفاصيل بيع الغاز لتونس وخفض السعر

أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز على توصلهما إلى الاتفاق على ملحق لعقد شراء وبيع الغاز الطبيعي الممضى بتاريخ الثالث من شهر مارس 1997.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك، فإن الملحق يتعلق بتجديد هذا العقد لمدة ثماني سنوات أخرى إلى غاية عام 2027، مع إمكانية التمديد مرة أخرى بعامين آخرين.

كما يتضمن الإتفاق بداية من سنة 2025 زيادة تقدر بـ 20 بالمائة في كمية الغاز التي تم التعاقد عليها وذلك لتأمين الاستجابة للإرتفاع المتوقع للإستهلاك في هذه السوق الاستراتيجية.

وأضاف البيان، أن هذا الإتفاق سيمكن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك من تعزيز مكانتها كمزود رئيسي لتونس من الغاز الطبيعي في سوق تتميز بالتنافسية الشديدة، كما يمكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تأمين حاجياتها من الغاز.