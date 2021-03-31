سوناطراك: تنصيب اللجنة المشتركة بين سوناطراك والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية

كشف مجمّع سوناطراك، أنه تمّ يوم الإثنين الفارط تنصيب اللجنة المشتركة بين سوناطراك والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن اللجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ إتفاقية التعاون المبرمة بتاريخ 9 مارس 2021.

وتهدف الإتفاقية إلى تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة الجزائرية وتسهيل وصولها إلى أسواق سوناطراك.

للتذكير، فإن الأهداف الرئيسية لإتفاقية التعاون المبرمة بين مجمع سوناطراك والوكالة الوطنية وتنمية المقاولاتية، تتمثل في وضع الإطار الملائم لتسهيل اشراك المؤسسات المصغرة في تطوير مشاريع مجمع سوناطراك.

وهو ما سيوفر فرصة حقيقية للمقاولين الشباب لاكتساب المزيد من الخبرة والتحكم التقني، والمشاركة بشكل فعال في تطوير النسيج الصناعي الوطني.

وكشفت سوناطرا، أن رؤية المجمّع تدخل ضمن إستراتيجية التنمية والإنعاش الإقتصادي الذي أقرتها السلطات العليا للدولة.

وذلك من خلال تنفيذ سياسة تهدف إلى تعزيز وتطوير المحتوى المحلي لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون من شأنها المساهمة في تطور الشركات الجزائرية ودعم خلق فرص عمل مستدامة لصالح الشباب الجزائري.