سوناطراك تنضَّم إلى مركز الغاز العالمي GGC

أعلنت سوناطراك عن إنضمامها إلى مركز الغاز العالمي (Global Gas Centre) GGC.

مركز الغاز العالمي هو منظمة غير ربحية يقع مقرها في جنيف بسويسرا. مخصصة لقادة وخبراء شركات الغاز الطبيعي الذين يرغبون في مشاركة وجهات نظرهم وأفضل تجاربهم عبر منصة محايدة ومستقلة وشاملة.

كما أن هيئة مركز الغاز العالمي GGC، تنشط في ميدان الغاز الطبيعي بممثلين من كل القارات، وتسعى إلى تعزيز التبادل على المستوى الدولي مع الشركاء في جميع قطاعات الطاقة. وبالخصوص في مجال الغاز الطبيعي من أجل تبادل المعارف وأفضل الممارسات. فضلا عن ترقية الطاقة المستدامة والاهتمام الخاص بالقضايا المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي.

وأضافت سوناطراك أن إنضمامها إلى عضوية هذه المنظمة باعتبارها فاعلا رئيسيا في صناعة الغاز في إفريقيا. وبصفتها رائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال، يعزز من تموقعها كأبرز المورّدين لأوروبا وبقية دول العالم.

للإشارة، فإن مركز الغاز العالمي GGC تم إنشائه عام 2014 بمبادرة من مجموعة من منتجي الغاز الطبيعي و مجلس الطاقة العالمي و يضم حاليا 15 عضوًا بعد تسجيل سوناطراك انضمامها كعضو فعال في هذه الهيئة العالمية.

وأوضحت سوناطراك في ذات السياق، أن عضوية سوناطراك في هذا المركز سيعزز مكانتها في السوق الدولية للغاز. ويتيح لها فرصا ثمينة للاستفادة من تبادل الآراء والخبرات داخل هذه الهيئة العالمية. المكوّنة من أهم الفاعلين والخبراء في ميدان الصناعة الغازية.

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