سوناطراك تنظم دقيقة صمت على أرواح شهداء 17 أكتوبر 1961

نظمت سوناطراك اليوم الأحد، وقفة ترحم ودقيقة صمت بكل مقرات العمل والمنشآت الصناعية التابعة للمجمع. وذلك إحياءً لذكرى شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 في باريس. التي ذهب ضحيتها جزائريون كانوا في مظاهرات يطالبون بإستقلال الجزائر.

وقد وقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، دقيقة صمت. ترحّمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بمقام الشهيد في الجزائر العاصمة.

وقرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ترسيم الوقوف، دقيقة صمت، كلّ سنة، عبر كامل التّراب الوطني، بدءا من اليوم الأحد. في السّاعة الحادية عشرة (11:00) صباحا، ترحّمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس.