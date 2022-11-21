سوناطراك تنظم مسابقة مفتوحة للمواطنين

ينظم مجمع سوناطراك مسابقة مفتوحة لكل المواطنين لتصميم شعار رسمي مخصص للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس سوناطراك. التي تصادف تاريخ 31 ديسمبر 2023.

وتهدف المسابقة تهدف إلى إحياء الذكرى من خلال هوية مرئية خاصة بالحدث تحمل إبداعا فنيا متميزا. يرقى إلى مستوى تطلعات سوناطراك ويمكن اعتماده كشعار رسمي لهذه الاحتفالات.

وخصصت لهذه المسابقة ثلاث جوائز مالية محددة كالتالي: الجائزة الأولى 1.000.000 دج – الجائزة الثانية 500.000 دج – الجائزة الثالثة 300.000 دج.

شروط المسابقة منشورة بالموقع الرسمي لسوناطراك على الرابط التالي : https://www.sonatrach.com

وحدد آخر أجل لإرسال النماذج عبر الرابط الخاص بالمسابقة يوم 05 ديسمبر 2022.