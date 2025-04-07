سوناطراك: تنظيم أول ندوة وطنية مخصصة لصيانة الآلات الميكانيكية الدوارة بوهران

تنظم شركة سوناطراك، يومي الاثنين والثلاثاء، أول ندوة وطنية مخصصة لصيانة الآلات الميكانيكية الدوارة، بوهران، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز كفاءة وموثوقية المعدات الصناعية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال الحيوي.

ويعَدُّ هذا اللقاء الوطني محطة هامة في مسار تطوير صيانة الآلات الميكانيكية الدوارة في الجزائر، إذ يَجمع خبراء محليين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ممثلي الشركات الناشئة، وخبراء دوليين، إلى جانب ممثلين عن مختلف فروع مجمع سوناطراك.

وتهدف هذه الندوة إلى تحسين الأداء التشغيلي، من خلال اعتماد أفضل ممارسات الصيانة الوقائية والتصحيحية، بما يسهم في إطالة عمر المعدات الصناعية وتحسين أدائها.

كما يشكل اللقاء فرصة لتبادل الخبرات حول أحدث التطورات التكنولوجية والحلول الرقمية المبتكرة. مثل الصيانة التنبُّئية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً.

وستُناقَش، خلال هذه الندوة، جملة من المحاور، من بينها:

الصيانة التنبئية واستراتيجيات إدارة سلامة الأصول.

الصناعة 4.0 والنُّظم الذكية.

تشخيص وتحسين أداء الآلات.

التكوين المتخصص ونقل التكنولوجيا.

إضافة إلى موضوع تقنيات تحويل الوقود من الغاز إلى الهيدروجين.

وفي هذا السياق، أكد المجمع أن هذه الندوة تعَدُّ “الأولى من نوعها التي تنظمها سوناطراك في مجال صيانة الآلات الميكانيكية الدوارة. وفرصة نوعية لتبادل الخبرات والمعرفة. بما يسهم في تحسين الكفاءة والأداء وتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي”.