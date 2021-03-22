سوناطراك تنظّم ورشة عمل تقنية مشتركة مع وكالة الفضاء الجزائرية

نظمت سوناطراك، بالاشتراك مع وكالة الفضاء الجزائرية، ورشة عمل تقنية لدراسة كيفيات دمج تقنيات الفضاء وأنظمة المعلومات الجغرافية في أنشطة سوناطراك.

وحسب بيان لسوناطراك، فقد أشرف على هذه الورشة الرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار، وعزالدين أوصديق، المدير العام لوكالة الفضاء الجزائرية، بالإضافة إلى مسؤولو فروع مجمع سوناطراك.

وأعدّ الخبراء خلال هذه الورشة، عرض حال عن العلاقات بين سوناطراك ووكالة الفضاء الجزائرية، تمديدا للاتفاقية الموقعة في 2018.

من جهة أخرى، شهدت هذه الورشة عدة محاضرات تناولت مواضيع ذات الصلة بأنشطة سوناطراك، على غرار إنشاء الشبكة الجيوديزية إعتمادا على تقنيات تحديد المواقع فضائيا.

بالإضافة إلى مساهمة التقنيات الجيوفضائية في أنشطة سوناطراك، وأنظمة القمر الصناعي الجزائري الأول للاتصالات ALCOMSAT-1 وتطبيقاته.

وأضاف البيان، أن هذه الخطوة هي إضافة معتبرة على درب تعزيز الشراكة والتعاون المثمر بين مجمع سوناطراك ووكالة الفضاء الجزائرية.