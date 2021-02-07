سوناطراك تنفي إحداث تغيير على مستوى إدارة مولودية الجزائر !

نفت شركة سوناطراك عن نيتها في إحداث تغيير على مستوى إدارة مولودية الجزائر، مؤكدة أن هذه الدعاية ليس لها أساس من الصحة.

وجاء في بيان نشره الحساب الرسمي لمولودية الجزائر عبر “الفايسبوك”:

“تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة بعض الأخبار المغلوطة والمجهولة المصدر والتي مفادها نية شركة سوناطراك في إحداث تغيير على مستوى إدارة مولودية الجزائر”.

“هذه الدعاية المغرضة التي ليس لها أي أساس من الصحة، تهدف إلى زعزعة وضرب إستقرار الفريق في هذه المرحلة الحساسة من أطراف إعتادت في كل مرة الإصطياد في المياه العكرة”.

“ومع إحترامنا لكل الأشخاص ودون أي تجريح ، لا يزال مجلس إدارة العميد يحظى بالثقة الكاملة من طرف الشركة المالكة للنادي التي تؤكد في كل مرة على عامل الإستقرار والهدوء من أجل بلوغ الأهداف المسطرة ، والسير بالفريق نحو مستقبل أفضل”.