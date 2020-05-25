سوناطراك تنفي خبر عودة جميع موظفيها للعمل.. وتوضح

نفت شركة سوناطراك اليوم الاثنين عبر صفحتها الرسمية فايسبوك المعلومات التي نشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي تخص عودة الموظفين للعمل 31 ماي الجاري.

وتذكر الإدارة العامة للشركة حسب ذات البيان، أن عودة الموظفين سيكون بشكل تدريجي وبالامتثال للتوجيهات المتخذة من قبل السلطات العامة وأحكام المذكرة الداخلية المتعلقة بالاستئناف التدريجي للنشاط.

وأضافت أن المسؤولون عن الأنشطة والهياكل الحيوية للشركة سيقومون بإبلاغ موظفيهم بهذه العودة التدريجية وفقًا لجدول الذي وضعته الهياكل الإدارية.

وسيتم إبلاغ الموظفين بشكل فردي وفقًا للجدول الزمني لكل هيكل.

كما دعت الشركة الموظفين إلى عدم الانسياق إلى المنشورات الكاذبة والمواقع غير المعروفة وغير الموثوق بها.